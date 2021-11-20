Городские служащие в Сан-Диего выступают против обязательной вакцинации

В Калифорнии вслед за Сакраменто прошел митинг против обязательной вакцинации городских служащих в Сан-Диего, среди сотен протестующих были также полицейские, пожарные и спасатели.

Ранее на этой неделе мэр города Тодд Глория подтвердил, что его администрация примет требование, которое обязует всех городских сотрудников пройти вакцинацию от COVI-19. При этом будет предоставляться освобождение от вакцинации по медицинским и религиозным причинам, как того требует закон.

Городские работники, отказавшиеся от вакцинации и не получившие освобождения, будут уволены. Как сообщает администрация города, вакцинация необходима для безопасности, успешной работы городских служб и оказания услуг.

По информации Fox5 SanDiego, на сегодняшний день почти 1300 городских служащих Сан-Диего заразились COVID-19 во всех отделах, из-за чего возникли кадровые проблемы – в частности, были задержки со сбором мусора.

Кроме этого, из-за увеличения числа положительных результатов тестов на COVID-19 Департаменту полиции Сан-Диего дважды приходилось приостанавливать работу полицейской академии. По той же причине Департаменту пожарной охраны города также пришлось временно закрывать две пожарные академии и внести изменения в рабочие протоколы.