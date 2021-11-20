Украинец подал в суд на BMW, обвинив компанию в дискриминации по инвалидности и национальности.

Андрей Ф. Сакалош подал иск против своего бывшего работодателя, BMW Manufacturing Co., LLC («BMW»), указав претензии по дискриминации по национальному происхождению и по инвалидности.

BMW немедленно подало ходатайство об отклонении претензий бывшего сотрудника. По утверждению компании, суд должен отклонить иск в связи с тем, что истец не обосновал претензии по дискриминации по инвалидности.

В результате рассмотрения иска мировой судья выпустил Отчет и Рекомендацию от 17 июня 2021 г., в которых рекомендуется частично удовлетворить ходатайство BMW. С чем истец не согласился и подал возражение на Отчет.

Рассмотрев решения мирового судьи, Окружной суд США штата Южная Каролина, округ Спартанбург, оставил в силе решение мирового судьи. В результате, истцу в рассмотрении его жалобы о дискриминации по инвалидности отказано.