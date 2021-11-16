В Сакраменто снова протестуют против вакцинации от COVID-19

Сотни людей собрались у Капитолия в Сакраменто в понедельник, чтобы выразить свое несогласие с предстоящей вакцинации учащихся школ от COVID-19, среди протестующих были и дети, которые не пошли на уроки в школу. Многие протестующие были не против вакцинации, но против ее “навязывания”.

Напомним, что в Калифорнии, учащиеся должны сделать пройти вакцинацию от COVID-19 после того, как вакцина получит полное одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), вакцина Pfizer получила разрешение на экстренное использование для детей в возрасте от 5 до 15 лет.

При этом родители могут ссылаться на личные убеждения и отказаться от вакцинации, но участники акции протеста опасались, что может быть принят закон об отказе от этой возможности, как в случае с другими школьными прививками.