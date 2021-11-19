Палата представителей приняла законопроект «Восстановить лучше, чем было»

Президент США Джо Байден назвал принятие законопроекта о социальных расходах «гигантским шагом вперед», передает Русская служба «Голоса Америки».

Палата представителей в пятницу одобрила законопроект «Восстановить лучше, чем было», стоимостью 1,75 трлн долларов, призванный усилить систему социальной защиты и борьбу с климатическими изменениями. Законопроект, являющийся приоритетным для администрации Джо Байдена, направлен в Сенат, где переговоры о его принятии будут продолжены, сообщает агентство «Рейтер».

Законопроект был принят с небольшим перевесом: за его принятие проголосовали 220 законодателей, 213 голосов было подано «против». Хотя ранее предполагалось, что законопроект будет принят в четверг, голосование было отложено после многочасового выступления главы республиканцев в Палате представителей, выступившего против принятия закона.

Дальнейшая судьба пакета социальных и климатических инвестиций, который должен быть одобрен в Сенате, остается неясной: демократы-центристы Джо Манчин и Кирстен Синема по-прежнему выражают обеспокоенность по поводу объема инвестиций и некоторых положений законопроекта. Объем вложений был существенно уменьшен по сравнению с первоначальным планом демократов в размере 3,5 триллиона долларов, но законопроект по-прежнему предусматривает инвестирование миллиардов долларов в образование, здравоохранение и борьбу с изменением климата.

Голосование состоялось после того, как лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти выступил с речью, побив все рекорды по длине выступления, которое длилось в течение 8 с половиной часов. Маккарти перечислил все претензии республиканцев к законопроекту, который, по его словам, будет способствовать усилению темпов инфляции.

Президент Джо Байден в пятницу утром высоко отозвался о принятии этого законопроекта.

Байден назвал итоги голосования в Палате представителей «очередными гигантским шагом вперед в выполнении моего экономического плана по созданию рабочих мест, сокращению затрат, повышению конкурентоспособности нашей страны и предоставлению трудящимся и среднему классу шансов на победу».