В профиле Facebook протестантского литератора, президента организаций «Христианский мост» и «Духовная дипломатия», почётного консула Белоруссии в США Михаила Моргулиса появилось сообщение о его смерти. Моргулис родился 1 октября 1941 в Киеве и, как сообщается, умер 16 ноября 2021 г.

В свежем посте, датируемом 17 ноябрем этого года, в частности, говорится:

“Имею честь сообщить всем друзьям и врагам, верующим и неверующим, что я – Михаил Моргулис – 16 ноября 2021 года отошёл в вечность. Я заранее подготовил это сообщение для вас, потому что оттуда уже вам не напишу, а другие люди на земле напишут обо мне как-то по другому”.

Далее автор поста пишет:

“Итак, о чём же хочу сообщить вам на прощание. Наверное, о самом главном, о том, что в той или иной мере я любил всех вас. И этому научил меня Бог. В той или иной мере я прощал вас. И этому, тоже научил меня Бог. Я также прошу вас простить и меня, и прошу Бога, чтобы этому научил и вас.”

Михаил Моргулис известен тем, что в 1991 году был приглашённым в составе американской делегации в СССР, где стал одним из первых, кто публично молился в Кремле и штаб-квартире КГБ. В последнее время Моргулиса обвиняли в работе на режим Александра Лукашенко – с 2015 года он являлся Почетным консулом РБ во Флориде.

“Я кое-что сделал в этой жизни в Америке: Способствовал созданию русскоязычного издательства – Slavic Gospel Press ( Славянское Евангельское издательство) в Уитоне-Чикаго (США), которое переводило христианских мыслителей Запада на русский язык, вёл первую христианскую телепрограмму на русском языке «Возвращение к Богу» в СССР, в Москве, 4-й телеканал (НТВ), выпускал русские литературные издания в Америке, «Литературное Зарубежье» и «Литературный Курьер», написал несколько книг, в том числе: «Тоска по раю», «Сны моей жизни», «Духовная Дипломатия», “Return to the Red planet”, «Один на один с жизнью» и некоторые другие. Мне говорили, что из-за того, что выпускал книги других авторов, я не написал достаточно своих книг, и поэтому не стал известным писателем. Не знаю. Принимал это, как решение Всевышнего, – говорится в предсмертном послании Моргулиса. – В основном, ничего в жизни не планировал, работу, детей, да всё остальное, принимал, как посланное мне Оттуда. Слава Богу за посланных мне жену Татьяну Титову, которая стала Моргулис, и за моих трёх детей – дочку Валерию, сыновей Зиновия (Зи) и Николая (Николаса).”

Ранее сообщалось о болезни христианского деятеля, в частности протестантский евангелист Дмитрий Масон сообщил о госпитализации Моргулиса.

Посвященная Михаилу Моргулису страница в Википедии также сообщает о смерти христианского поэта и общественного деятеля. Согласно данной информации, Моргулис скончался в Киеве 17-го ноября 2021 г.