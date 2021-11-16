Республиканцы призвали администрацию Байдена дать решительный отпор российской агрессии

Группа законодателей во главе с Майклом Макфолом направила послание госсекретарю Блинкену, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Наиболее высокопоставленный республиканец в Комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Макфол и ряд других законодателей-республиканцев обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с посланием, в котором призвали администрацию Байдена к существенно более решительным, чем это имеет место сегодня, действиям по сдерживанию продолжающейся российской агрессии против Украины.

При этом законодатели подвергли критике ряд решений администрации, в том числе по вопросу о «Северном потоке-2». По их мнению, позиция администрации усиливает путинский режим и подрывает доверие союзников и партнеров к США.

«Соединенные Штаты должны делать больше, чтобы продемонстрировать недвусмысленную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы опасаемся, что альтернатива этому – продолжающаяся слабость администрации – вызовет еще более разнузданную российскую агрессию», – говорится в документе.

По мнению авторов письма, при той угрозе, которую несет путинский режим, администрации следует признать опасность, связанную с ее политикой, направленной на то, чтобы установить стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

В письме содержится призыв увеличить помощь Киеву в сфере безопасности.

Кроме того, законодатели, подписавшие документ, призывают администрацию объединить европейских союзников в противостоянии путинскому режиму и незамедлительно скоординировать санкциипротив российских государственных компаний, включая Газпром.