Клиника ввела неправильную дозу вакцины против COVID 14 детям

На выходных клиника Sutter Health в Антиохии ввела неправильную дозу вакцины против COVID четырнадцати детям, клиника подтвердила эту информацию. Дети получили вакцины с неправильным количеством разбавителя, т.е. физиологического раствора без консервантов, который смешивается с вакциной.

Доктор Джимми Ху, председатель рабочей группы по вакцинам против COVID-19 и педиатр Sutter Health сообщил, что клиника немедленно уведомила родителей о происшествии и предоставила медицинские консультации, такж добавил с ссылкой на CDC, что пациенты могут испытывать боль в руках, усталость, головную боль или лихорадку.

По сообщениям некоторых СМИ, Sutter Health отказалась уточнить, давали ли детям дополнительный или меньший по объему разбавитель.

Как заявляют представители органов здравоохранения штата, к настоящему времени более 110 тысяч калифорнийских детей в возрасте от 5 до 11 лет получили свои первые дозы вакцины от COVID-19.