Харрис: борьба с неравенством – стратегический императив для каждого из нас

Вице-президент США выступила на Парижском форуме мира, передает Русская служба «Голоса Америки». Вице-президент США Камала Харрис выступила в четверг на Парижском форуме мира, подчеркнув важность борьбы за равенство.

«Сегодня мы сталкиваемся с резким ростом неравенства, и мы должны с достоинством встретить этой испытание», – заявила Харрис.

Она отметила, что пандемия COVID-19 во многих отношениях усилила неравенство, но одновременно способствовала привлечению внимания к этой проблеме.

«Наш мир более взаимосвязан и взаимозависим, чем когда-либо прежде. Вирус может распространиться по всему миру в течение нескольких месяцев. Хакер в одной стране может вывести из строя инфраструктуру в другой. Выбросы где угодно могут увеличить загрязнение воздуха повсюду, – отметила Харрис. – И поэтому в XXI веке борьба с неравенством является стратегическим императивом для каждого из нас – для нашей безопасности и нашего здоровья, нашего общего процветания и нашего коллективного будущего».

«Со своей стороны, Соединенные Штаты привержены устранению системных пробелов, существующих в нашей стране, – продолжала вице-президент. – Это является приоритетом нашей администрации. Незадолго до моего прибытия сюда наш Конгресс принял важный законодательный акт, чтобы сделать исторические инвестиции в инфраструктуру нашей страны. Еще один законопроект, который поддержит рабочих и семьи нашей страны и поможет нам выполнить наши обязательства в отношении климата, скоро будет принят. Вместе эти законопроекты призваны вывести людей из бедности, дать им возможность работать на хорошей работе и помочь преодолеть пробелы, сохраняющиеся в нашей стране».

«Добиваясь прогресса у себя дома, мы сознаем свои обязательства перед другими странами во всем мире, – подчеркнула Харрис. – Поэтому мы удваиваем финансирование усилий по борьбе с изменением климата в наиболее пострадавших странах, обещаем предоставить более 1 миллиарда вакцин по всему миру и направляем помощь в целях развития по всему миру».

При этом вице-президент подчеркнула, что проблему такого масштаба ни одна страна не способна справиться с ней в одиночку, и призвала правительства, лидеров деловой среды и общественных деятелей объединить усилия, чтобы покончить с неравенством во всем мире.

«Двигаясь вперед, не будем обременять себя тем, как было раньше. Сосредоточимся на том, как может быть. И давайте общими усилиями строить лучшее будущее», – сказала Камала Харрис.