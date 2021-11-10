Россиянин приговорен к 10 годам за мошенничество с цифровой рекламой

Российский киберпреступник приговорен к 10 годам лишения свободы за мошенничество с цифровой рекламой.

Александр Жуков, гражданин России, приговорен федеральным судом в Бруклине к 10 годам тюремного заключения за совершение схемы мошенничества с цифровой рекламой, с помощью которой обвиняемый и его сообщники украли более 7 миллионов долларов у американских рекламодателей, издателей, платформ и других участников индустрии цифровой рекламы США. Суд также обязал Жукова выплатить штраф в размере 3 827 493 долларов США.

Жуков был арестован в Болгарии в 2018 году, затем экстрадирован в США в 2019 году и был осужден после суда присяжных в мае 2021 года за сговор с мошенничеством с использованием электронных средств, мошенничество с использованием электронных средств, сговор по отмыванию денег и отмывание денег, Slavic Sacramento рани писал о решении суда присяжных.

В период с сентября 2014 года по декабрь 2016 года Жуков управлял предполагаемой рекламной сетью Media Methane и реализовал схему мошенничества с цифровой рекламой, известную как «Метбот». Media Methane имел деловые договоренности с другими рекламными сетями, в соответствии с которыми Media Methane получала оплату за размещение рекламы на веб-сайтах.

Вместо размещения рекламы на реальных веб-страницах издателей, Жуков арендовал более 2000 компьютерных серверов, размещенных в коммерческих центрах обработки данных в Далласе, Техасе, Амстердаме и Нидерландах, и запрограммировал компьютерные серверы центра обработки данных («ботов») имитировать людей, просматривающих рекламу на веб-страницах.

Жуков направлял и переводил доходы от схемы на несколько личных и корпоративных банковских счетов в Болгарии, России, Великобритании, Чехии, Латвии и на Кипре. Он присвоил более 4,8 миллиона долларов от мошенничества.