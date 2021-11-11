CNN: США готовят новые санкции против Беларуси

Белый дом выступил с осуждением «бездушной эксплуатации и принуждения уязвимых людей» режимом Лукашенко, передает Служба новостей «Голоса Америки».

США готовят «дальнейшие санкции», призванные привлечь лидеров Беларуси к ответственности за «продолжающиеся атаки на демократию, права человека и международные нормы», сообщил представитель Совета по национальной безопасности при Белом доме.

Заявление было передано телеканалом CNN.

«Мы глубоко обеспокоены бесчеловечными действиями режима Лукашенко и решительно осуждаем их бездушную эксплуатацию и принуждение уязвимых людей», – заявил представитель совета, согласно телеканалу.

Новые санкции будут введены в «тесной координации с ЕС и другими партнерами и союзниками», добавил представитель, согласно телеканалу.

Чиновник не уточнил, когда они могут быть введены.

США, ЕС и НАТО обвиняют режим Лукашенко в создании кризиса с мигрантами на восточной границе Евросоюза с целью дестабилизации блока в отместку за санкции за нарушения прав человека.

В августе Белый дом объявил о масштабном указе, направленном против представителей белорусского режима, причастных к нарушениям прав человека и подавлении демократии в Беларуси.