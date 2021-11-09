Мужчина убил жену, “исполняя пророчество”

В воскресенье утром полицейские приехали на адрес F рядом с 24-й улицей E в Ванкувере, штат Вашингтон, для отработки сообщения о нападении с применением оружия. На месте они обнаружили 45-летнего Майкла Мурра с ножом в руке и женщину с ножевыми ранениями. Ее срочно доставили в больницу, но она скончалась.

Как сообщает полиция, Мурр обвиняется в убийстве первой степени.

Согласно судебным документам, мужчина заявил полиции, что он зарезал «звездного зверя» (starbeast), чтобы исполнить пророчество. Как сообщают местные издания, сотрудники милиции неоднократно приезжали по этому адресу в связи с инцидентами, связанными с домашним насилием.