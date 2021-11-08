Сотрудники администрации города Лос-Анджелеса выступают против вакцинации

В понедельник утром, 8 ноября, сотни противников вакцинации собрались в центре Лос-Анджелеса, чтобы выразить протест против требований, введенных городом и другими государственными учреждениями. Как свидетельствуют кадры с места демонстрации, многие протестующие несли американские флаги и плакаты, осуждающие требования о вакцинации.

Напомним, что 18 декабря – это крайний срок вакцинации от COVID-19 для городских работников Лос-Анджелеса, иначе они рискуют потерять работу.

Как сообщает ABC7, организаторы Firefighters4Freedom заявили, что в мероприятии принимают участие «местные пожарные, сотрудники правоохранительных органов, родители, местные лидеры латиноамериканских и афроамериканских общин и другие лица, которым угрожает вакцинация».

Как уже сообщал “Славянский Сакраменто”, мэр Лос-Анджелеса подписал постановление, требующее вакцинацию для посещения общественных мест. Данное постановление вступает в силу 8-го ноября этого года. Введенные в Лос-Анджелесе правила по вакцинации населения являются самыми строгими в стране.