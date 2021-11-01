Полиция арестовала славянку с заряженным пистолетом и под воздействием наркотиков

23 октября в 3:30 ночи помощник шерифа заметил подозрительный автомобиль на строительной площадке у Афин-авеню в Линкольне. Водитель не уступил, когда помощник шерифа попытался его остановить, что привело к преследованию.

Во время погони водитель проехал знак остановки и красный свет. Когда водитель остановился, он был идентифицирован помощниками шерифа как 42-летний сэр Лоуренс (Sir Lawrence) из Норм Хайлендс. Пассажиркой была идентифицирована 26-летняя Татьяна Червоняк (Tatyana Chervonyak) из Сакраменто. При обыске в кармане толстовки Червоняк был обнаружен заряженный пистолет, она также была под воздействием запрещенного вещества. Оказавшись в тюрьме, сотрудники исправительного учреждения обнаружили внутри носка Лоуренса героин и стеклянную курительную трубку.

Червоняк была арестована за ношение заряженного огнестрельного оружия, не зарегистрированного на нее, ношение спрятанного огнестрельного оружия и нахождение под воздействием контролируемого вещества при ношении заряженного огнестрельного оружия. Лоуренс был арестован за безрассудное вождение, хранение принадлежностей для наркотиков и хранение героина.