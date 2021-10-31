2 негражданина могут подать в суд на банк за отказ открывать счета через Интернете

2 законных резидента США, один родом из Украины, другой родом из Сингапура, в 2018 г. и 2019 г. подали заявки на открытие счетов в BBVA через Интернет, который потребовал, чтобы они пришли лично в отделение банка из-за их иммиграционного статуса.

В результате был подан коллективный иск о нанесении ущерба от имени тысяч иммигрантов, находящихся в аналогичном положении, но он был отклонен в прошлом году окружным судьей США Джоном Тигаром из Окленда, который посчитал, что иммигранты не смогли доказать этот ущерб, т.к. у них была возможность открыть счет лично.

Однако, Девятый окружной апелляционный суд США в Сан-Франциско заявил во вторник, что подобная политика банка может нарушать законы штата и федеральные законы против дискриминации по признаку гражданства, что дает истцам возможность продолжать судебную тяжбу с банком.

Как пишет SFChronicle, юристы BBVA, утверждали на судебном заседании, что усиленные процедуры безопасности для неамериканских граждан необходимы «для борьбы с финансированием терроризма, отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями». Адвокат истцов заявила, что “это стереотипное представление о неамериканских гражданах как о террористах, отмывателях денег и преступниках”.

Тем не менее, юристы банка не считают отказ негражданам открыть счета через интернет дискриминацией, “существует только политика открытия счетов, основанная на оценке риска”.