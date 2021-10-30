Семья русских иммигрантов смогла приобрести дом по льготной программе

В Спокане, штат Вашингтон, семья русских иммигрантов смогла приобрести льготный дом по программе Habitat for Humanity-Spokane. Об этом сообщает The Spokesman-Review.

Софья и Евгений Яицкие – русские иммигранты, которые приехали в регион 2 года назад. Во время занятий ESL они попали в программу домовладения Habitat for Humanity-Spokane. Спустя год после подачи заявки они получили ключи от дома.

Habitat for Humanity-Spokane строит или улучшает место, которое его будущие обитатели могут назвать домом.

Домовладельцы Habitat помогают строить собственные дома вместе с волонтерами и платят доступную ипотеку, т.к., как правило, обычная ссуда в банке им не доступна из-за низкого дохода.

Для того, чтобы иметь право на участие в программе домовладения Habitat for Humanity-Spokane, семьи должны зарабатывать менее 80% среднего дохода в районе, посещать уроки покупателя жилья и должны потратить не менее 250 часов на “sweat equity”, т.е. помощь в строительстве своих и соседских домов.

По словам Мишель Жирардо, генерального директора организации, с марта прошлого года по программе Habitat наблюдался рост на 300% числа семей, которые отвечают требованиям для участия в программе.