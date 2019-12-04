Россияне обвиняются в попытке обойти санкции

Как сообщило Министерство юстиции США, федеральный суд в штате Джорджия предъявил двум россиянам, двум итальянцам и одному американцу обвинения в сговоре с целью обхода торговых санкций против России.

Согласно выводам следствия, неназванная компания, контролируемая правительством России, заключила с Олегом Никитиным и его фирмой KS Engineering договор на поставку газовой турбины Vectra 40G американского производства для применения на глубоководной буровой платформе в Арктике. Из соображений национальной безопасности Министерство торговли США прямо запретило любую передачу турбин данной модели российским компаниям.

Никитин и его сотрудник Антон Черемушкин вступили в сговор с Габриэлем Виллоне и Бруно Капарини, владельцем и сотрудником итальянской компании GVA International Oil and Gas Services, с целью приобрести турбину в обход запретов.

Виллоне и Бруно в свою очередь связались с американцем Дали Багроу и его фирмой World Mining and Oil Supply. Багроу согласился купить турбину на заводе-изготовителе и переправить ее за пределы США.

Однако планы заговорщиков были разрушены благодаря совместным усилиям Погранично-таможенной службы и других федеральных правоохранительных агентств. Никитин, Виллоне и Багроу были арестованы в Саванне (штат Джорджия) во время незаконной передачи денег.

Нарушения экспортного законодательства, в которых обвиняются Никитин, Черемушкин, Виллоне, Бруно, Багроу и их компании, предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет, а также штраф в размере до 1 миллиона долларов. Дали Багроу и его фирма, помимо этого, обвиняются в банковском мошенничестве и отмывании денег, что влечет за собой наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет и штрафа до 500 тысяч долларов.