В Беларуси закрыли отделение USAID и отдел по связям с общественностью посольства США

Об этом сообщила спецпосланник США по Беларуси Джули Фишер, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В прошлую среду, 20 октября официальный Минск уведомил Соединенные Штаты о принудительном закрытии отдела по связям с общественностью посольства США в Минске и Американского центра в Минске, филиала Агентства США по международному развитию (USAID) в Беларуси. Об этом в пятницу заявила специальный посланник США в Беларуси Джули Фишер. Заявление было опубликовано сегодня на сайте посольства США в Минске.

По словам Фишер, в результате действий режима Александра Лукашенко американское посольство будет вынуждено уволить более 20 белорусских сотрудников.

Фишер подчеркнула, что эти действия свидетельствуют о том, что официальный Минск «глубоко обеспокоен ролью дипломатии, связей между людьми и независимого гражданского общества».

«Соединенные Штаты не отступят от своего обязательства содействовать развитию демократии и прав человека в Беларуси и поддерживать устремления белорусского народа по построению более перспективного будущего в свободной и независимой Беларуси», – добавила Джули Фишер, подчеркнув, что действия Минска не смогут заставить США отказаться от информирования и взаимодействия с белорусским народом.

Американский центр в Минске предоставлял белорусам доступ к информации, образованию в области точных и естественных наук, американскому искусству и культуре, а также изучению английского языка.

В конце октября власти Беларуси заблокировали интернет-доступ жителей страны к целому ряду независимых СМИ, включая сайт «Немецкой волны» и телеканала «Настоящее время». Впервые о блокировке сообщили 28 октября пользователи соцсетей. К примеру, при попытке открыть сайт «Немецкой волны» через «Белтелеком» в браузере появляется плашка с сообщением о блокировке. С мобильных устройств ресурс также недоступен.

Как заявил первый замминистра информации Беларуси Андрей Кунцевич, решение о блокировке сайтов «Немецкой волны», «Настоящего времени» и «Нового часа» было принято в связи «с распространением ссылок на материалы, признанные в стране экстремистскими».

Как сообщают региональные медиа, в заявлении, обнародованном 29 октября, генеральный директор «Немецкой волны» Петер Лимбург назвал эти действия “актом отчаяния белорусского режима. “Претензии к DW абсолютно смехотворны. Господин Лукашенко показал, что в борьбе против собственного народа он не чурается ничем, чтобы удержаться у власти”.