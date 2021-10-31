Во Флориде арестованы двое украинцев по обвинению в мошенничестве

Детективы шерифа округа Волусия, штат Флорида, выявили двух граждан Украины, которые арендовали дом в США и обманом получили $40 000 долларов у 77-летнего человека из Нью-Смирна-Бич на ранних стадиях болезни Альцгеймера, сообщает офис шерифа округа.

Один из подозреваемых, Андрей Данкив (Andriy Dankiv), 34 года (23.01.1987 г.р.), был арестован в Голливуде, штат Флорида, а другой, Олег Терех (Oleh Terekh), бежал из страны. Сообщается, что Данкив является или был профессиональным футболистом Toronto Atomic FC в Канадской футбольной лиге.

Расследование началось примерно неделю назад, после того, как потерпевший сообщил, что отправил $40 000 наличными в коробке обуви на адрес в Голливуде, чтобы избежать ареста. Как оказалось, ему неоднократно звонили люди, которые называли себя сотрудниками федеральных и местных правоохранительных органов, и угрожали ему арестом, если он не пришлет деньги.

В результате, Данкив был задержан на месте происшествия по обвинению в краже в особо крупном размере. На Тереха будет истребован ордер на арест.

“Такие подонки-мошенники, вероятно, никогда не перестанут охотиться на уязвимых, но в округе Волусия мы никогда не перестанем их преследовать,” – сказал шериф Майк Читвуд. “Благодаря упорному труду всех, кто взялся за это дело, сегодня на одну жертву меньше приходится терять свои сбережения.”