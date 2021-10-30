Льготы и кредиты от IRS при заполнении налоговых отчетов за 2021 г.

Эксперты IRS, директор по работе с клиентами, взаимоотношениям и образовательной организации Сюзан Саймон и уполномоченный отдела заработной платы и инвестиций Кеннет Корбин, предоставили обновленную информацию об авансовом налоговом зачете, выплачиваемого за ребенка в том числе о том, кто соответствует требованиям, о датах платежей на оставшуюся часть года и онлайн-инструментах, которые помогут налогоплательщикам зарегистрироваться и управлять своими платежами и о предстоящем сезоне подачи документов за очередной отчетный период.

Кеннет Корбин напомнил, что стандартная дата подачи налоговых деклараций – 15 апреля, в 2021 году дата подачи была перенесена на мая 17 мая, однако много налогоплательщиков обратились за в IRS за продлением даты подачи налоговых документов, в итоге 15 октября было последним день отчетности за 2020 год.

По словам Кеннета Корбина, связи с тем, что сезон подачи документов закончился и основная масса документов рассмотрена, налогоплательщикам выплатили миллиарды долларов в виде авансового налогового зачета, выплачиваемого за ребенка. В 2020 году на одного ребенка 6-17 лет полагалась выплата до $2000, в 2021 году эта сумма будет увеличена до $3000. Примерно 37 миллионов семей получат эти деньги. Также в 2021 некоторые налоговые льготы будут увеличены, даже если налогоплательщики не получили дохода в отчетном периоде.

Инструменты, которые сориентируют налогоплательщиков, могут ли они рассчитывать на авансовый налоговый зачет, выплачиваемый на ребенка:

1. Advance child tax credit eligibility assistant, информация представлена в том числе и на русском языке.

2. Child Tax Credit Non-filer Sign-up Tool. Этот инструмент также может использоваться, если вы не получили все полагающиеся экономические выплаты за первые два раунда 2020 года.

3. Child Tax Credit Update Portal.

Авансовый налоговый зачет не облагается налогом и он не считается доходом, когда нужно определить, имеет ли налогоплательщик право на федеральную программы помощи или локальные программы штата. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте IRS.gov.

Кеннет Корбин особенно подчеркнул, что в январе 2022 года IRS, будет рассылать письма с суммами авансового налогового зачета, выплачиваемого за ребенка и economic impact payments, которые они получали в 2021 году. Эти письма очень важны для подачи налоговых деклараций за 2021 год, т.к. цифры должны совпадать.

Другая налоговая льгота – для бездетных работников, которые также могут рассчитывать на авансовый налоговый зачет, которые увеличился практически в три раза, с $538 до $1502.

За 2021 налогоплательщики могут посчитать свой налоговый зачет, используя доходы за 2019 год, если только он выше, чем в 2021 году.

Одинокие люди и семейные пары, у которых есть SSN, могут претендовать на налоговый налоговый зачет на заработанный доход, даже если у их детей нет SSN.

С 2021 также увеличен лимит дохода от инвестиций с $300 до $10 000.

Самое главное, как заявил Кеннет Корбин, во время подать налоговую декларацию за отчетный период.

Сюзан Саймон обратила внимание, что авансовые выплаты налоговых зачетов – прекрасный повод для мошенничества, поэтому важно защитить себя и свои данные. На сайте IRS есть подробная информация, как защитить себя от identity theft.

Также IRS регулярно распространяет ньюз-релизы с актуальной информацией.

Сюзан Саймон также порекомендовала прикрепить банковский счет для прямого депозита, это также уменьшит вероятность мошенничества, потому что чеки не будут украдены из почтовых ящиков.

Для обладателей ITIN важно убедиться, что срок его действия не истек, и обратиться за его обновлением в самое ближайшее время.

Сюзан Саймон очень рекомендует зарегистрировать онлайн аккаунт на IRS, он безопасен и удобен и позволяет быстро получить помощь. Она напомнила о таких инструментах помощи в подготовке заполнения налоговых деклараций как Free file, VITA на сайте IRS. В случае возникновения вопросов предоставляются услуги переводчиков, в том числе русского языка. Все основные документы также переведены на русский язык.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com