В Сан-Франциско закроются 5 магазинов Walgreens из-за увеличившегося количества краж

В ноябре 5 магазинов Walgreens, находящиеся по следующим адресам, будут закрыты: 2550 Ocean Ave., 4645 Mission Street, 745 Clement Street, 300 Gough Street, 3400 Cesar Chavez Street.

В заявлении Walgreens сказано: «Организованная преступность в розничной торговле продолжает оставаться проблемой, с которой сталкиваются розничные торговцы по всему Сан-Франциско, и мы не застрахованы от этого. Воровство в наших магазинах в Сан-Франциско за последние несколько месяцев продолжало расти и в пять раз превышало средний показатель по нашей сети. За это время, чтобы помочь в борьбе с этой проблемой, мы увеличили наши инвестиции в меры безопасности в магазинах по всему городу до 46 раз в среднем по нашей сети, чтобы обеспечить максимально безопасную среду.»

Клиентам Walgreens, у которых есть рецепты в любом из перечисленных закрывающихся магазинов, не нужно предпринимать никаких действий, так как рецепты будут переданы в другие магазины автоматически.

Однако, по данным некоторых изданий, данные полиции не показывают большого количества сообщений о кражах в закрывающихся магазинах.