Сотрудники ФБР пришли с обыском в дом Олега Дерипаски в США

Сотрудники Федерального бюро расследований пришли с обыском в дом российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, написала в твиттере журналистка NBC Лаура Стриклер.

По словам другого корреспондента NBC Тома Уинтера, который ссылается на ФБР, сотрудники спецслужбы проводят в доме “следственные действия”.

Дерипаска занимает 37-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. По оценкам журнала, его состояние составляет 16,8 млрд долларов.

В апреле 2018 года Олег Дерипаска и его компании (ГАЗ, UC Rusal, En+ и “Евросибэнерго”) попали под санкции США из-за аннексии Крыма и предположительного вмешательства России в президентские выборы 2016 года. В 2019 году с нескольких компаний санкции были сняты, а Дерипаска подал в суд на Минфин США.

Financial Time со ссылкой на Министерство финансов США сообщало, что Дерипаска отмывал деньги для российского президента Владимира Путина. В Кремле в ответ на запрос FT заявили, что обвинения Минфина США – неправда. Сам Дерипаска в комментарии для издания назвал обвинения “догадками, слухами и галиматьей” (перевод РБК). “Если кто-то принесет что-то подобное в лондонский суд, судья им скажет убираться”, – заявил бизнесмен.

В июне 2021 года суд в США отказал Дерипаске в удовлетворении иска с требованием отменить введенные против него санкции Минфина США.

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