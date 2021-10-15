Въезд в США разрешат всем вакцинированным иностранцам

Полностью вакцинированные путешественники из Канады и Мексики смогут въезжать в США через сухопутные границы и паромные переправы. В данную категорию попадают также водители большегрузных автомобилей.

Министр внутренней безопасности Алехандро Н. Майоркас объявил 12 октября, что, следуя указаниям CDC и других экспертов в области общественного здравоохранения, Департамент внутренней безопасности (DHS) внесет поправки, которые разрешат путешественникам, полностью вакцинированным от COVID-19, въезжать в Соединенные Штаты наземным и паромным транспортом, сообщает TruckistUSA со ссылкой на пресс-релизе DHS.

Изменения коснутся правил Раздела 19 и будут происходить в два этапа в течение следующих нескольких месяцев. Водители грузовиков и другие лица, которые пересекают границу США на работу, должны будут пройти вакцинацию до января.

1 этап: в ноябре Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) начнет разрешать полностью вакцинированным путешественникам из Мексики или Канады въезжать в США по суше с второстепенной целью (“non-essential purposes”). Путешественники должны будут иметь соответствующие документы, подтверждающие вакцинацию.

Ранее, в связи с пандемией COVID-19, США временно ограничили пересечения сухопутных границ из Канады и Мексики “необходимыми поездками” (“essential travel”).

Лицам, которые не полностью вакцинированы от COVID-19, не будет разрешено въезжать в США из Канады и Мексики в Америку наземным и паромным транспортом.

Во-вторых, начиная с начала января 2022 года, DHS будет требовать, чтобы все прибывающие иностранные граждане, пересекающие наземные или паромные пункты назначения США – как по важным, так и по второстепенным причинам – были полностью вакцинированы от COVID-19 и предоставили соответствующие доказательства вакцинации. Такой подход даст достаточно времени для вакцинации у основных путешественников, таких как водители грузовиков, студенты и медицинские работники.