Российская каршеринговая компания “Делимобиль” выходит на американскую биржу

Российская каршеринговая компания подала заявку на первичное публичное размещение акций на 100 миллионов долларов.

Российская каршеринговая компания Делимобиль Холдинг в пятницу подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявление о привлечении до 100 миллионов долларов в рамках первичного публичного размещения акций, сообщает RenaissanceCapital.

Делимобиль – крупнейшая каршеринговая компания в России. По состоянию на 30 сентября 2021 года автопарк Делимобиля составлял почти 18 000 автомобилей эконом-класса, включая VW Polo, Fiat, Hyundai Solaris, Renault Kaptur и Kia Rio.