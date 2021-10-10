Бизнесмены из Флориды признали себя виновными в мошенничестве с иммиграционными визами

Два руководителя бизнесов Флориды признали себя виновными в обвинениях, связанных с их ролью в схеме приема на работу иностранных граждан, которые не имели права работать в США, а также совершали различные другие уголовные правонарушения, связанные с иммиграцией, с целью получения прибыли.

Согласно судебным документам, Лариса Харитон, 73 года, и Джон Кларк, 71 год, 7 октября признали себя виновными в сговоре с целью мошенничества и совершения преступлений против Соединенных Штатов.

Согласно обвинительному заключению и другим судебным документам, отдельные обвиняемые обогатились, участвуя в схеме набора и найма неграждан без разрешения на работу в Regal Hospitality Solutions LLC (RHS), кадровая компания из Луизианы, против которой выдвинуто 36 пунктов обвинения.

Согласно информации Департамента юстиции, обвиняемые и другие сообщники также поощряли и побуждали неграждан, работающих по визе J-1 с истекающим сроком действия, получать туристические визы B-2 и работать в Америке для RHS, зная, что нанимать работников по турвизам незаконно.

Согласно признаниям, Харитон и Кларк подготовили и подали заявления на получение визы B-2 от имени рабочих, взимая примерно $650 за каждое заявление. В заявлении содержались ложные и вводящие в заблуждение утверждения, указывающие на то, что неграждане намеревались получить визу B-2 с целью туризм.

Лариса Харитон и Джон Кларк будут приговорены позднее, им грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюрьмы. Некоторые источники сообщают о российском происхождении Ларисы Хартон.