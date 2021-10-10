В Калифорнии запрещается протестовать у мест, где делают прививки

В минувшую пятницу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, который уже вступил в силу в связи с оговоркой о срочности и который делает такие действия протестующих, как физическое вмешательство в усилия по вакцинации или преследование и запугивание тех, кто посещает клиники вакцинации, в том числе вакцины COVID-19, незаконным проступком (misdemeanor).

Новый закон распространяется на все клиники вакцинации, а не только на те, в которых делают прививки от COVID-19. Он устанавливает ограничения на расстояние, на которое протестующие могут подойти к участкам вакцинации: если намерение протестующего состоит в том, чтобы препятствовать, беспокоить, запугивать, травмировать или мешать, то он не может приблизиться ближе 30 футов к любому человеку, который находится в пределах 100 футов от входа в место, где делают прививки. Ограничения распространяются и на тех, кто сидит в своих машинах у drive-through клиники.

К запрещенным действиям могут относиться раздача листовок, демонстрация вывесок или обучение, или консультирование кого-либо без согласия., ограничение физической возможности доступа к месту вакцинации, угрозы. Нарушителям грозит шесть месяцев тюрьмы, штраф в $1000 или и то, и другое. Под действие закона попадают больницы, стадионы, ярмарочные площади, кабинеты врачей и мобильные клиники.

Как пишет The Sacramento Bee, проведенный анализ закона показывает, что он “фокусируется на поведении, а не на словах”, в нем “не выделяется ни одна политическая позиция в отношении вакцин или какого-либо лечения в этом отношении, независимо от того, выступает ли кто-либо за или против какой-либо позиции”, это к аргументу несогласных, что новый закон ущемляет права, гарантированных Первой поправкой.