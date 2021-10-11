В США в понедельник отмечаются День Колумба и День коренных народов

В этом году о праздновании Дня коренных народов впервые объявлено на федеральном уровне, пишет Крис Ханнас из VOA.

В понедельник, 11 октября, США отмечают День Колумба, а также День коренных народов. С 1971 года День Колумба – федеральный праздник, учрежденный в честь прибытия Христофора Колумба в Америку в 1492 году.

Признание того факта, что европейские страны принесли тогдашним жителям Западного полушария, насилие, болезни и иные страдания, привело в последние годы к переоценке этого праздника, в том числе – к призывам отменить его и отмечать памятные даты коренных народов.

На прошлой неделе президент Джо Байден впервые объявил о праздновании в понедельник Дня коренных народов.

Как отмечается в президентском заявлении, сегодня мы признаем, что многие европейские исследователи принесли коренным народам несправедливость и злодеяния.

«Мерилом нашего величия как страны является то, что мы не стремимся скрыть эти постыдные эпизоды нашего прошлого – мы честно признаем их, выявляем их и делаем все возможное, чтобы их преодолеть».

В этот понедельник День коренных народов впервые празднуется в расположенном на северо-западе страны штате Орегон, присоединившемся к 12 другим штатам, в которых отмечается этот праздник.

В Южной Дакоте праздник именуют Днем коренных американцев.

В Нью-Йорке и Чикаго вновь проходят парады в честь Дня Колумба – крупномасштабные ежегодные мероприятия, которые были отменены в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

В Бостоне проходит марафон с участием некоторых из лучших бегунов мира. Это мероприятие не приурочено к какому-либо празднику; в этом году оно было перенесено с его традиционной апрельской даты, и причиной тому стала также пандемия COVID-19.