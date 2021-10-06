На минувшей неделе в славянской церкви “Мекхиседек” в Сакраменто состоялось траурное богослужение, посвященное гибели 32-летнего Максима Матушевского.

Департамент пожарной охраны Американского каньона (Северная Калифорния), сообщил ”Славянскому Сакраменто” о том, что погибший некоторое время служил сотрудником пожарной службы в этом округе.

По словам родственников, Максим был добродушным, веселым и отзывчивым молодым человеком, который активно участвовал в церковной жизни региона.

Как заявляют друзья и знакомые Максима, молодой мужчина погиб трагическим образом. Обстоятельства смерти Матушевского на данный момент неизвестны.

В Окружном суде Сакраменто “Славянскому Сакраменто” удалось обнаружить записи о разводе некого Матушевского Максима Александровича.