Мужчина из Сан-Антонио приговорен к заключению в федеральной тюрьме за фальсификацию в связи с Covid

В минувший понедельник мужчина из Сан-Антонио был приговорен сегодня к 15 месяцам тюремного заключения за фальсификацию, связанную с COVID-19.

Согласно судебным документам федеральное жюри признало 40-летнего Кристофера Чарльза Переса (также известного как Кристофер Роббинс), виновным по двум пунктам 18 USC. § 1038, который криминализирует ложную информацию и фальсификацию, связанные с биологическим оружием, сообщает департамент юстиции.

В апреле 2020 года Перес опубликовал два сообщения с угрозами в Facebook, в которых он утверждал, что заплатил кому-то, кто был инфицирован COVID-19, за облизывание продуктов в продуктовых магазинах в районе Сан-Антонио, чтобы отпугнуть людей от посещения магазинов. Дальнейшее расследование показало, что угроза была ложной. Перес не платил кому-то за намеренное распространение коронавируса в продуктовых магазинах, согласно следователям и собственному признанию Переса.

В дополнение к приговору Пересу было предписано выплатить штраф в размере $1000 долларов.