Четыре человека умерло от осложнений, связанных с вакциной от COVID-19

Молодая женщина из Сиэтла стала четвертым человеком в США, который умер от редкого осложнения свертывания крови, связанного с вакциной COVID-19 Johnson & Johnson. По словам местных властей, женщина получила вакцину 27 августа и умерла через 12 дней, 7 сентября.

Департамент здравоохранения и общественного здравоохранения штата Вашингтон и округа Кинг заявил во вторник, что, по их мнению, женщина умерла от осложнения, описанного как «синдром тромбоцитопении с тромбозом», который также известен как «иммунная тромбоцитопения, вызванная вакциной» (vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia, VITT). Имя умершей женщины не называется.

Вакцина Johnson & Johnson находится под пристальным вниманием с тех пор, как FDA в апреле объявило 11-дневную паузу в ее применении «из-за большой осторожности», поскольку ученые изучили 15 связанных с вакциной случаев редких и тяжелых тромбов среди женщин. Трое умерли к апрелю, но FDA и CDC определили, что преимущества вакцины перевешивают риски.

Как сообщает Oregonlive, симптомы синдрома свертывания крови, связанные с вакциной Johnson & Johnson, обычно возникают в первые две недели после вакцинации и могут включать сильную головную боль, боль в животе, тошноту, отек ног или одышку. Вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna не вызывают проблемы свертывания крови.