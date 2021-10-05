Губернатор Ньюсом подписал несколько законов о защите прав потребителей

Губернатор Гэвин Ньюсом подписал в понедельник пакет законов о финансовой защите потребителей, чтобы расширить права потребителей и повысить прозрачность, защищая калифорнийцев от мошенничества и недобросовестных действий в области автоматического продления подписки, погашения и взыскания долгов и других финансовых услуг.

Один из законов, AB 1405, который защищает калифорнийцев от хищнической практики урегулирования долгов, гарантируя, что провайдеры раскрывают важную информацию о процессе для потребителей. Согласно законодательству, клиенты, которые участвуют в плане урегулирования долга, будут иметь трехдневное окно для проверки раскрытой информации до вступления контракта в силу.

Другой закон, AB 390, усиливает защиту в соответствии с законом Калифорнии об автоматическом продлении, гарантируя, что потребители могут отменить автоматическое продление подписки и подписку на непрерывное обслуживание через Интернет. Законодательство также требует, чтобы компании уведомляли потребителей до истечения срока действия бесплатной пробной версии или рекламной цены, включенной в предложение подписки.