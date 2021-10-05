Информатор Facebook: компания ставит во главу угла собственную прибыль, а не общественную безопасность

Информатор Facebook: компания делает, ставя во главу угла собственную прибыль, а не общественную безопасность.

Фрэнсис Хауген работала менеджером по продукту в группе гражданской дезинформации Facebook. Она называет себя информатором из Facebook, которая принесла внутренние документы компании с подробным описанием исследований в The Wall Street Journal и Конгресс США.

Как пишет NBCNews, на своем личном сайте Фрэнсис Хауген сообщила, что за время работы в Facebook «все больше тревожилась из-за того, что компания делает выбор, отдавая предпочтение собственной прибыли над общественной безопасностью, подвергая риску жизни людей.”

Фрэнсис Хауген заявила, что это она принесла документы в Конгресс перед интервью телеканалу “60 Minutes”. В этом интервью она рассказала, что покинула Facebook в мае.

Согласно этим документам, опубликованным прессой, руководители компании были осведомлены о негативном влиянии ее платформ на некоторых молодых пользователей. Например, в одном документе говорилось, что среди подростков, сообщающих о суицидальных мыслях, у 6% американских пользователей Instagram проследили желание покончить с собой.

Кроме этого, Хауген указала на алгоритм Facebook как на элемент, который навязывает пользователям дезинформацию. Она сказала, что Facebook осознавал риск дезинформации о выборах 2020 года и поэтому добавил системы безопасности, но после выборов снова ослабил эти меры.

Во время слушаний перед Подкомитетом Сената по торговле по защите прав потребителей в четверг на прошлой неделе сенаторы из обеих партий раскритиковали компанию. Законодатели заявили, что они не верят, что Facebook может быть хорошим распорядителем платформы для детей (здесь имеется ввиду платформа Instagram для детей, над которой сейчас работает Facebook).

В интервью телеканалу “60 Minutes” Фрэнсис Хауген сказала: “Facebook снова и снова демонстрирует, что не может действовать независимо. Facebook снова и снова показывает, что он предпочитает прибыль, а не безопасность. Он субсидирует, он платит за свою прибыль нашей безопасностью. Тем не менее, она “сочувствует” генеральному директору Facebook Марку Цукербергу, сказав, что он “никогда не стремился создать ненавистную платформу”.

По сообщениям NBCNews, представители Facebook заявили, что не буду принимать мер против бывшей сотрудницы. Кроме этого, они заявляли разным изданиям, что компания вложила значительные средства в людей и технологии, чтобы обеспечить безопасность своей платформы.