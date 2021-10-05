Home Видео Утечка нефти в Калифорнии: закрыто почти 7 км побережья ВидеоНовостиПроисшествияСтатьиФоторепортажи Утечка нефти в Калифорнии: закрыто почти 7 км побережья Oct 5, 2021 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK ПО ТЕМЕ Губернатор Ньюсом подписал несколько законов о защите прав потребителей Этнические избиратели Калифорнии в большинстве проголосовали против отзыва губернатора Гэвин Ньюсом подписал ряд законов о защите здоровья и безопасности иммигрантов Bloomberg: Covid-19 ускорил рекордную производительность в Калифорнии В округе Лос-Анджелес будут требовать доказательства вакцинации для посещения баров Из-за аварии на буровой платформе в воду попало почти три тысячи баррелей нефти. Экологи уже объявили о техногенной катастрофе, передает VOA из Лос-Анджелеса.