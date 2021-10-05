Русскоязычный фармацевт заплатит более $1.5 млн штрафа за продажу наркотиков

В рамках мирового соглашения Olive Street Pharmacy, LLC и ее владелица Ирина Шлафштейн выплатят более полутора миллиона долларов.

Согласно гражданскому иску, поданному Соединенными Штатами, Olive Street, розничная аптека из Миссури, и Ирина Шлафштейн неоднократно выдавали рецепты, игнорируя явные признаки их незаконности. К незаконным действиям относились явные случаи фальсификации письменных рецептов; опасные комбинации наркотиков, которые обычно используются в развлекательных целях; выдача количества опиоидов, которые превышали рекомендации CDC по максимальной суточной дозировке в 17,5 раз, сообщает Департамент юстиции.

В жалобе Соединенные Штаты также обвинили Olive Street в регулярной выдаче рецептов на препарат Subsys, пероральный фентаниловый спрей, который находится по повышенными ограничениями FDA и показан только для устойчивых к опиоидам пациентам, испытывающих сильную боль из-за рака. Утверждалось, что Olive Street и Ирина Шлафштейн сознательно отпускали высокие дозы Subsys пациентам, которые не соответствовали этим критериям, а в подавляющем количестве случаев Subsys было прописано доктором медицины, неврологом из Уоррентона, Филипом Дином, который признал себя виновным в незаконном распространении опиоидов, отпускаемых по рецепту в 2018 году, в том числе среди женщин, с которыми он жил и с которыми у него были личные отношения.

В соответствии с мировым соглашением, вступившим в силу 30 сентября 2021 года, Шлафштейн отказалась от своей лицензии на работу в аптеке в штате Миссури, а Olive Street прекратила участие в программе оценки рисков фентанила (TIRF REMS), утвержденной FDA программе, которая позволяла Olive Street продавать фентаниловые препараты, такие как Subsys. Стороны также договорились подписать постановление о согласии о постоянном судебном запрете, запрещающем Ирине Шлафштейн участвовать в выдаче контролируемых веществ или работать в любом учреждении, которое это делает, также запрещается Olive Street регистрироваться в программе TIRF REMS. Также Шлафштейн исключена из участия в федеральных программах здравоохранения на 10 лет. Кроме этого аптека и Ирина Шлафштейн выплатят 1 507 808,50 долларов США для разрешения судебного процесса по обвинению в выдаче контролируемых веществ без законных медицинских целей.