Зачем нужна бустер-прививка от COVID-19?

Бустеры (или как их еще называют, третья прививка вакциной от коронавируса) являются одной из самых горячо обсуждаемых тем на данный момент. План Белого дома по расширению права на вакцинацию противоречит CDC, которые выступают за многоуровневый подход, отдавая приоритет людям с ослабленным иммунитетом и работникам из группы высокого риска.

Эксперты в области общественного здравоохранения также разделились во мнениях по вопросу о том, кому и когда сделать третью прививку. В настоящее время только те, кто сделал первые две прививки вакциной Pfizer, имеют право на третью прививку. Бустеры еще не доступны для людей, получивших вакцины Moderna или Johnson&Johnson.

На еженедельном брифинге EMS профессор биологии и главный вирусолог Глобального исследовательского комплекса здравоохранения при Техасском университете A&M Бен Ньюман и профессор медицины, младший руководитель отдела ВИЧ, инфекционных заболеваний и глобальной медицины в UCSF Моника Ганди поделились своими взглядами с репортерами.

Вирусолог Бен Ньюман заявил, что о ситуация с коронавирусом такова, что от него может умереть каждый 50 заболевший. FDA опубликовало несколько документов, согласно которым получается, что термин “полностью вакцинированный” используется некорректно, т.к. вирус постоянно эволюционирует. В настоящее время существует несколько разновидностей вируса, но 99% случаев заражения SARS-CoV-2 приходятся на вариант Дельта (у Дельты есть еще около 40 подтипов вирусов).

Тем не менее, по словам вирусолога, вакцины остаются высокоэффективными против Дельта варианта COVID-19. Польза от бустеров (как пояснил Бен Ньюман, это аналогичная вакцина, что которая используется для первых двух доз, во всяком случае у Pfizer) очень большая независимо от возраста привитого: после бустеров количество антител в организме увеличивается в 5-10 раз, чем после второй дозы вакцины. С этой точки зрения Бену Ньюман, непонятно, почему FDA рекомендовало бустеры только определенным возрастным категориям людей – старше 65 лет, а не всем.

Профессор медицины Моника Ганди пояснила, что до сих пор нет четкого понимания касательно продолжительности приобретенного иммунитета к COVID-19 (независимо от способа его приобретения – болезнь или вакцинация), является ли он пожизненным или нет. Но что точно понятно, так это то, что COVID-19 с нами останется навсегда.

По словам профессора Ганди, для нашего иммунитета имеет значение клеточный иммунитет, который “запоминает врага”, поскольку количество антител, образующихся после болезни или прививки, всегда со временем уменьшается, иначе бы человеческая кровь была очень густой от числа всех антител ко всем инфекциям, с которыми сталкивается человек в своей жизни. Когда клеточный иммунитет сталкивается с вирусом, он способствует выработке нужных антител.

Клеточный иммунитет, полученный либо путем вакцинации, либо путем перенесения болезни, как заявила Моника Ганди, способен отреагировать на Дельта-вариант коронавируса и спродуцировать соответсвующие антитела.

Что касается бустеров, то по мнению профессора Ганди, то они нужны в первую очередь людям с ослабленным иммунитетом, у кого есть хронические заболевания, кто проходит химиотерапию и т.п. Она отметила, что сейчас нет единого правильного ответа по поводу бустера, кому он нужен, а кому стоит подождать.

Оба специалиста подчеркнули, что вакцины от COVID-19 не гарантируют 100% защиты от коронавируса, но они защищают от тяжелого течения болезней и осложнений.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com