В Америке демонтируют памятники лидерам рабовладельческого строя

В Америке демонтируют памятники лидерам Конфедерации. Демонтируют, потому что предводители Юга – это предатели, которые подняли восстание против Соединённых Штатов Америки. Причём восстание не за какое-то “правое дело”, а за продолжение рабовладельческого строя.

Конечно, американскую Гражданскую Войну не преподавали в советских школах. Возможно, поэтому в русскоязычной общине всплывают туманные аргументы о том, что памятники нельзя трогать, потому что это «история». Но раз мы все так любим историю, то давайте поговорим об истории.

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Перед началом вооружённого конфликта Роберту Ли предложили воевать на стороне Севера. Он, как известно, отказался и, в конце концов, возглавил войска рабовладельцев. Первые годы войны этот, безусловно, талантливый полководец успешно громил войска Севера, а президент Линкольн был вынужден менять своих главнокомандующих.

1-го июля 1863-го года армии Севера и Юга почти случайно столкнулись в Пенсильвании. Следующие несколько дней – Битва при Геттисберге – станут переломным моментом в американской Гражданской войне.

Войска Севера установили линию обороны на нескольких холмах и возвышенностях. Вечером 2-го июля два отряда Юга прорвали линию обороны, разделив войска Севера и угрожая уничтожить артиллерийские батареи. Теперь весь исход битвы зависел от того, успеет ли второй американский корпус под командованием Уинфильда Хэнкока закрыть прорыв.

Но в резерве у Хэнкока было только подразделение Первого Полка Миннесоты. Хэнкок немедленно бросил их в контратаку. Солдаты прекрасно понимали, что идут на верную смерть.

В течение последующих нескольких минут 262 добровольца из Миннесоты остановили наступление около 1500 солдат Конфедерации. Пять знаменосцев погибли, и пять раз флаг снова поднимали, но флаг не попал в руки врага. К тому моменту, когда подоспело подкрепление, Первый Полк Миннесоты потерял 215 человек (82%), продолжая сражаться практически в окружении.

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Вы знаете о генерале Ли, но никогда не слышали о Первом Полке Миннесоты? А ведь это всего лишь ключевой момент самой важной битвы Гражданской Войны. Поражение в Геттисбурге открывало Югу прямую дорогу на Вашингтон, а у Севера просто не было возможности подтянуть войска для обороны столицы.

Победа Юга разделила бы США как минимум на две части. Страшно представить, как это событие поменяло бы ход истории. Да и в какую страну пустили бы наших иммигрантов, если пустили бы вообще?

Но памятники конфедератам вам об этом не расскажут. Они воздвигались десятки лет после окончания войны не для изучения истории, а для её искажения. Сторонники Юга хотели преподнести альтернативную реальность, в которой они воевали не за рабство, а за какие-то возвышенные идеалы. В этом экстазе лживой эквивалентности получалось, что обе стороны были по-своему правы.

Более ста лет Америка закрывала на это глаза ради перемирия с Югом. Сначала памятники позорно напоминали о рабстве. Потом стали символами расизма и дискриминации. И это не случайность, что конфедератов сегодня снимают с пьедесталов под вой и протесты трамповских неонацистов и расистов.

Памятники символизируют ценности нашего общества. Когда на главной площади стоит статуя главнокомандующего войск Конфедерации, мы не учим историю. Мы объявляем, что предатели, преступники и сторонники рабства и расизма ценятся в нашей стране больше, чем те, кто их победил.

Дмитрий Абрамсон