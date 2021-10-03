Home Podcast “Советником епископа должен быть Дух святой, а не ФСБ” PodcastВидеоИнтересные новостиНовостиРелигияСтатьиЭксклюзив “Советником епископа должен быть Дух святой, а не ФСБ” Oct 3, 2021 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK ПО ТЕМЕ «Цифровая тюрьма»: почему западным компаниям небезопасно вести бизнес с Россией Существуют ли русские агенты в Америке? Как российские спецслужбы используют «нетрадиционные» конфессии «Из России и Крыма выдавливали украинских пасторов» В чем российские спецслужбы работают лучше американских Пастор Альберт Радкин, епископ церковь ХВЕ “Слово Жизни” г. Калуга о своем исключении из РОСХВЕ, проблемах протестантизма в России и в мире