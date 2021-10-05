Сенаторы призвали выслать 300 дипломатов РФ в ответ на сокращение штата посольства США в Москве

Марко Рубио, Джим Риш, Марк Уорнер и Боб Менендес обратились с письмом к президенту Байдену, передает Русская служба «Голоса Америки».

Сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Джим Риш и сенаторы-демократы Марк Уорнер и Боб Менендес направили письмо президенту Джо Байдену, призвав его принять незамедлительные меры для увеличения штата американского посольства в Москве, а если российское правительство не пойдет навстречу, выслать 300 российских дипломатов.

«Такая непропорциональность дипломатического представительства недопустима, – пишут сенаторы. – Следовательно, Россия должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету между количеством американских дипломатов, работающих в России, и количеством российских дипломатов, работающих в Соединенных Штатах. Если такие действия не будут предприняты, мы призываем вас начать высылку российских дипломатов, чтобы привести дипломатическое присутствие США к паритету. Мы считаем, что такой шаг был бы разумным и соразмерным».

Сенаторы напомнили, что 1 августа 2021 года Россия ввела запрет на работу российских граждан в американском посольстве, что поставило под угрозу повседневную деятельность посольства США в Москве и способность Госдепартамента удовлетворять консульские потребности американцев в России.

«Мы просим вашу команду по национальной безопасности предпринять немедленные конкретные шаги по обеспечению посольства США в Москве кадрами и поддержкой, в которых оно нуждается, и принять ответственные, соразмерные и незамедлительные меры в ответ на провокации, предпринятые правительством России», – резюмировали законодатели.