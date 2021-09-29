В округе Сакраменто дети имеют самый низкий уровень вакцинации

В округе Сакраменто дети в возрасте от 12 до 19 лет имеют самый низкий уровень вакцинации среди всех возрастных групп. Об этом пишет The Sacramento Bee.

Согласно новым данным Департамента здравоохранения, дети американских индейцев и коренных жителей Аляски, чернокожих американцев относятся к числу наименее вакцинированных в округе Сакраменто.

Эта тенденция вызывает беспокойства у чиновников здравоохранения, особенно в связи с тем, что у тысяч детей начались занятия в школе. Согласно отчету CDC, уровень госпитализации среди непривитых подростков в 10 раз выше, чем среди полностью вакцинированных подростков, также у испаноязычных и чернокожих детей выше процент госпитализаций, связанных с COVID-19.

В Сакраменто, чтобы решить проблему низкого уровня вакцинации среди учащихся, школы региона в партнерстве с Dignity Health еженедельно организовывают клиники вакцинации для детей старше 12 лет.

Что касается детей 5-11 лет, то ожидается, что вакцина от COVID-19 может быть доступны для них уже в октябре – так, на прошлой неделе Pfizer опубликовал предварительные результаты испытаний, подтверждающих, что вакцина для детей безопасна, хорошо переносится и демонстрирует «устойчивые нейтрализующие реакции антител».