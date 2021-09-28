Антипрививочники, антимасочники и прочие паразиты терпят поражения.

АРИЗОНА

Судья отменила закон, запрещающий мандаты на маски и вакцины в школах и университетах. Закон так же запрещал преподавать Критическую Расовую Теорию и вводил меры против свободного голосования. Трамписты внесли эти поправки в бюджет штата, и этот метод судья признала неконституционным.

МАССАЧУСЕТС

Несколько десятков полицейских подали в отставку, лишь бы не делать прививки. Около 20% полицейских штата всё ещё не привиты. На прошлой неделе судья отказал полицейскому профсоюзу в требовании отменить мандат на прививки.

НЬЮ-ЙОРК

Апелляционный суд принял решение в поддержку обязательной вакцинации учителей города Нью-Йорка. В пятницу 82% работников системы образования города были вакцинированы, включая 88% учителей.

Медицинский Центр графства Эри в городе Буффало отправил в неоплачиваемый отпуск 5% медперсонала и 20% работников дома престарелых.

Northwell Health, крупнейшая сеть больниц в штате, объявила об увольнениях, но подчеркнула, что почти 100% работников уже вакцинированы.

95% медсестёр штата уже вакцинированы. Эта цифра ещё выше среди докторов.

КАЛИФОРНИЯ

Медицинский Центр Седар-Синай ожидает, что 97% из 17000 работников будут вакцинированы до четверга. 1% подали на религиозные и медицинские справки. Остальные будут отстранены от работы в пятницу и уволены 8-го октября. Больница уже наняла 100 новых вакцинированных работников.

СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА

Сеть больниц штата объявила, что из 35000 работников они собираются уволить 175 невакцинированных.

Dmitry Abramson