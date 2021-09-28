Арестована русскоязычная шаманка по обвинению в поджоге калифорнийского леса

Русскоязычная жительница Пало-Альто арестована по обвинению в поджоге леса. 30-летняя Александра Сувернёва (Alexandra Souverneva) из Пало-Альто арестована по обвинению в поджоге, приведшему к пожару Fawn Fire, уничтожившему более 40 домов и около 90 других построек в округе Шаста. В настоящее время женщина находится ​в тюрьме того же округа. Женщина не признает себя виновной.

По словам окружного прокурора Бриджетт, Суверневой может грозить до девяти лет лишения свободы по обвинению в поджоге с отягощением за совершение поджога во время чрезвычайного положения. По состоянию на пятницу, Александра виновной себя не признала.

На своей странице в LinkedIn, Александра называет себя “шаманкой”.

Согласно пресс-релизу CalFire, который попал в редакцию “Славянского Сакраменто”, они получили сообщение, что на месте видели, как белая женщина незаконно проникла на территорию и “действовала неразумно”. Сувернева позже вышла из кустов возле линии огня, подошла к пожарным и сказала им, что у нее обезвоживание и ей нужна медицинская помощь.

Также сообщается, что у Суверневой в кармане была исправная зажигалка, а также баллончики с CO2 и «бело-розовый предмет, содержащий зеленолистное вещество, которое она призналась, что курила в тот день». Она сообщила правоохранительным органам Cal Fire, что ехала в поход и «пыталась добраться до Канады». Во время интервью Cal Fire офицеры пришли к выводу, что Сувернева виновна в поджоге.

Как удалось выяснить местной прессе, Сувернева окончила среднюю школу Пало-Альто в 2009 году. Позже она поступила в Калифорнийский технологический институт и в 2012 году окончила его со степенью в области химии и биологии. На странице Суверневой в LinkedIn указано, что она работала в AJ Tutoring в 2020 году.

Согласно информации суда, женщина не признает себя виновной. Как сообщает Mercury News, Сувернева, возможно пыталась, разогреть обед в лесу, в результате чего случился пожар. Женщину также подозревают в других случаях пожаров.