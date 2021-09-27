Джо Байден получил бустерную инъекцию вакцины против COVID-19

Ранее президент пообещал, что ревакцинация в США будет бесплатной и доступной, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден в понедельник получил бустерную инъекцию вакцины против COVID-19 в соответствии с рекомендациями американских органов здравоохранения, а также выступил с комментариями на тему вакцинации.

Байден отверг критику по поводу того, что США следует сначала позаботиться о распространении вакцин по всему миру, прежде чем разрешать повторные инъекции в стране.

«Мы внесем свой вклад», – сказал он.

78-летний Байден сказал, что его супруге Джилл тоже скоро сделают ревакцинацию.

В прошлую пятницу Байден заявил, что ревакцинация для защиты от COVID-19 будет бесплатной и доступной, отметив, что он сам собирается сделать бустерный укол как можно скорее.

По его словам, правом на бустерную ревакцинацию на сегодняшний день обладают 60 миллионов американцев.

Ревакцинацию смогут пройти люди в возрасте 65 лет и старше, а также люди, страдающие тяжелыми заболеваниями или рискующие заразиться COVID-19 во время работы. Бустерная инъекция делается при условии, что они получили вакцину производства Pfizer / BioNTech не менее шести месяцев назад.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) на прошлой неделе одобрили дополнительную дозу вакцины Pfizer Inc / BioNTech для групп риска.

Заявка компании Moderna на бустерную инъекцию еще не рассмотрели, а Johnson & Johnson пока не подала соответствующий запрос.