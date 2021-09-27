Иностранцев, привитых “Спутником V” не будут пускать в США?

CША в ноябре планируют полностью снять ограничения на въезд для иностранных граждан. По новым правилам, в страну могут не попасть те, кто привился вакцинами, которые не одобрили Всемирная организация здравоохранения или Соединенные Штаты, пишет The Washington Post.

Газета указывает, что решение может “повлиять на сотни тысяч россиян”. “Несмотря на непростые дипломатические отношения и ограниченный спрос на международные поездки, по данным Туристической ассоциации США, в 2019 году США посетили около 300 тысяч россиян”, – говорится в статье.

В сентябре ВОЗ приостановила одобрение российской вакцины от коронавируса “Спутник V”. В организации засомневались в соблюдении надлежащих норм при производстве препарата.

Washington Post отмечает, что “Спутник V” одобрен в 70 странах, в которых в общей сложности проживают более 4 млрд человек. Всего в мире закуплено около 448 миллионов доз российского препарата. Профессор Университета содружества Вирджинии Джудит Твигг сказала изданию, что новые требования могут стать большой проблемой для российских путешественников и людей из других стран, вакцинированных “Спутником V”.

В России туроператоры начали предлагать российским туристам зарубежные туры, чтобы они могли вакцинироваться от коронавируса иностранными препаратами, одобренными ВОЗ. Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что такой возможности ищут отдельные категории россиян, которые часто ездят за границу по делам бизнеса или к родственникам, а также те, кто хочет получить возможность ездить в страны ЕС как туристы.

Наиболее популярные направления для таких поездок у россиян – Сербия и Германия. Стоимость такого тура, который занимает всего три дня, – от 50 тысяч рублей. В эту цену помимо перелета и проживания входят запись на вакцинацию и медицинская страховка.

© Настоящее Время. Все права защищены