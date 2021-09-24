Ночью 8 сентября умер Никита Похильчук, у него осталось жена с детьми и родители. На GoFundMe организован сбор денег на его похороны.

Фото: GoFundMe

Как говорится в описании к просьбе помочь семье, “в этом сборе средств каждый цент будет на счету и поможет нашему делу”.

В офисе коронера округа “Славянскому Сакраменто” удалось узнать о 22-летнем парне по имени Никита Похильчук, который погиб в автомобильной аварии.

Сообщается, что трагический инцидент произошел на перекрестке Zinfandel Dr. и Vehicle Dr.