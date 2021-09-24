Палата представителей США одобрила новые санкции против России

Палата представителей Конгресса США приняла поправки, касающиеся новых санкций против газопровода “Северный поток – 2”, суверенного долга России, также предлагается ввести санкции против 35 россиян за нарушения прав человека.

Они были включены в законопроект об оборонном бюджете страны объемом около $780 млрд.

В этот список, который предоставили соратники российского оппозиционного политика Алексея Навального, попали председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель российского избиркома Элла Памфилова, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян и другие.

В поддержку проекта проголосовали 316 конгрессменов, против – 113. Теперь проект оборонного бюджета должен рассмотреть Сенат, после чего документ отправят на подпись президенту США Джо Байдену.

США в июне ввели санкции, запрещающие покупать российские гособлигации при первичном размещении. Позднее конгрессмен-демократ Брэд Шерман предложил поправку, распространяющую этот запрет и на вторичный рынок, Палата представителей США поддержала ее. В августе Вашингтон расширил санкционный список по “Северному потоку – 2”.

Ввести санкции против 35 россиян предложил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. 22 сентября законопроект о санкциях одобрил комитет по регламенту Палаты представителей США.

Инициатива соратников Навального вызвала резкую критику в прокремлевских СМИ и самом Кремле. Волков и другие инициаторы введения санкций указывали, что они направлены не против России, а против конкретных лиц. В интервью Reuters Леонид Волков говорил, что только персональные санкции против окружения Владимира Путина могут заставить Кремль задуматься об освобождении Навального.

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