46-летний Алексей Кириллов из Сакраменто погиб в результате столкновения с автомобилем на Джексон-роуд и Хедж-авеню в Сакраменто. Столкновение произошло около 15 августа 8:35 p.m. согласно отчету CHP.

CHP сообщила, что мотоциклист и автомобиль столкнулись по неизвестной причине на восточной стороне Джексон-роуд на пересечении с Хедж-авеню.

Подробности о дате похорон не сообщаются.

В офисе коронера округа “Славянскому Сакраменто” узнать подтвердить информацию о гибели 46-летнего Алексея Кириллова.