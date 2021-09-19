Байден: правительство должно работать для народа, а не только для большого бизнеса

Президент США призвал Конгресс поддержать его план восстановления и развития американской экономики, передает Русская служба «Голоса Америки».

В четверг президент Джо Байден поблагодарил комитеты Палаты представителей «за упорную работу на этой неделе по продвижению важнейших компонентов экономического плана», который президент представил Конгрессу.

Выступая в Белом доме, Байден выразил уверенность, что Конгресс в конечном счете представит ему на подпись двухпартийные законопроекты по финансированию национальной инфраструктуры и по другим социально-экономическим инициативам.

Байден отметил, что Америка сейчас стоит перед фундаментальным выбором: по какой траектории будет развиваться национальная экономика.

«И выбор такой: собираемся ли мы и дальше развивать экономику, в которой подавляющая доля выгод будет принадлежать крупным корпорациям и очень богатым людям? Или мы собираемся воспользоваться этим моментом прямо сейчас, чтобы направить эту страну на новый путь – тот, который инвестирует в эту страну; создает реальный, устойчивый экономический рост; и от этого выигрывают все, включая трудящихся и людей среднего класса?»

По мнению президента, осознания необходимости такого выбора не было на протяжении десятилетий. При этом, подчеркнул Байден, за последние 40 лет «богатые стали богаче, и слишком многие корпорации утратили чувство ответственности перед своими работниками, своими сообществами и страной».

«Просто посмотрите на факты, – сказал Байден. – Раньше генеральные директора получали примерно в 20 раз больше среднего сотрудника в компании, которой они руководили. Сегодня они зарабатывают более чем в 350 раз больше, чем средний рабочий в их корпорации».

С начала пандемии, как утверждает глава Белого дома, состояние миллиардеров увеличилось на 1,8 триллиона долларов, и это «просто нечестно».

«Как это возможно, что 55 крупнейших корпораций в этой стране заплатили ноль долларов федерального подоходного налога? В 2020 году они заработали более 40 миллиардов долларов и не заплатили ничего. Подумайте об этом. Ноль долларов федеральных налогов за 40 миллиардов долларов прибыл! – сказал Байден. – Как такое возможно, что самые богатые миллиардеры в стране могут полностью избежать уплаты подоходного налога с того, что они сделали?»

Байден призвал покончить с практикой, когда миллионеры и миллиардеры могут платить более низкую ставку налога, чем учителя, пожарные или сотрудники правоохранительных органов.

«Настало время доказать американскому народу, что его правительство работает на него, а не только на большие корпорации и на тех, кто находится на самом верху», – заявил Байден.

По утверждению Байдена, его президентский план «спасения Америки» работает. За последние три месяца создавалось в среднем 750 тысяч новых рабочих мест в месяц, Американская экономика растет самыми быстрыми темпами за последние почти 40 лет и сегодня эта экономика стала уже больше, чем до пандемии.

Хотя это все хорошие новости, продолжил президент, но для многих американцев каждый день продолжается борьба за то, чтобы свести концы с концами, чтобы суметь заплатить за продукты, за бензин, за аренду жилья, за услуги здравоохранения.

Стране, резюмировал Байден, придется пройти еще большой путь, чтобы преодолеть пандемию, борьбу с которой американская администрация считает сейчас своей главной задачей. Президент напомнил, что он предпринял ряд новых мер, связанных с проведением вакцинации и предупреждением распространения новых штаммов коронавируса. Одной из таких мер стал президентский указ об обязательной вакцинации всех федеральных служащих, а также медицинских работников.