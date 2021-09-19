PEN America осудила «шантаж» Кремля, заставившего Google и Apple удалить приложение «Навальный»

Представители организации призвали мировых лидеров противостоять «шантажу» со стороны режима Путина, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

После того как технологические гиганты Google и Apple удалили со своих коммерческих сайтов приложение «Навальный», в международном сообществе заговорили о том, что это было сделано под откровенным давлением Кремля.

Так, Мэтт Бэйли, директор программ по свободе цифрового пространства в организации PEN America, выпустил по этому поводу следующее заявление:

«Чиновники российского правительства усиливают нажим на технологические компании, угрожая уголовным преследованием отдельным сотрудникам внутри страны (РФ – ред.), с целью вынудить их работодателей пойти на уступки в вопросах [государственной] цензуры. Решение “Гугл” и “Эппл” убрать из интернет-магазинов iOS и Android приложение, которое использовалось для организации протеста против правительства [РФ] – это, очевидно и попросту, результат шантажа. Как мы недавно отмечали в нашем докладе, такой шантаж являются частью тревожного глобального тренда, когда автократы [в разных странах] строят отношения с технологическими компаниями по принципу взятия заложников».

«В данном случае, – говорится далее в заявлении, – можно с определенной степенью справедливости критиковать Apple и Google за то, что они создали централизованную технологическую структуру, что делает возможным такой вид цензуры, а от внимания российского правительства не уходят те, далеко не единичные, случаи, когда технические компании уступили [нажиму] – в Мьянме, Беларуси и многократно в России – вместо того, чтобы использовать свой статус гигантов индустрии для защиты собственных сотрудников и одновременно свободы слова».

«Только не следует забывать, кто в данном случае является настоящим угнетателем, – сказано в заключение. – Владимир Путин и его правительство, напоминающее уголовный синдикат, убили диссидентов, сокрушили независимую прессу и ввели модель авторитарного контроля над тем, как их граждане выражают своим мысли в киберпространстве и в реальной жизни. Такие угрозы становятся все более повседневными, и для технологических фирм и правительств других стран настало время дать отпор этому деспотическому произволу».

Напомним, приложение «Навальный» перестало быть доступно для российских пользователей в Google Play и App Store утром 17 сентября, в день, когда в России началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму, а также в региональные и муниципальные органы власти. Об этом сообщила команда Алексея Навального.

Накануне выборов Роскомнадзор обвинил американские IT-компании Google, Apple, Cloudflare и Cisco в том, что они помогают «Умному голосованию» обходить блокировки.

В связи с этим, компания Apple 17 сентября также отключила для пользователей из России функцию «Частный узел», которая обеспечивает конфиденциальность, позволяя скрыть настоящий IP-адрес и шифровать сетевой трафик по аналогии с технологией VPN. Об этом сообщает iPhones.ru и читатели TJournal и «Медиазоны».