В США запущен первый многоязычный цифровой банк для иммигрантов

Restart запустила цифровой банк для иммигрантов США, с двуязычным интерфейсом: на английском и родном языке пользователя. Приложение Restart доступно для загрузки в Google Play и Apple App Store.

Пока приложение обслуживает русскоязычных клиентов, другие языки будут добавлены в последнем квартале 2021 года. Клиентская поддержка осуществляется носителями языка. (Планируется добавление украинского, беларуского, армянского, казахского и др. языков).

Услуги Restart включают выпуск дебетовой карты (после открытия счета она через 7 рабочих дней будет доставлена по почте) перевод средств, бесплатное снятие наличных в более чем 30 000 банкоматов в США. Клиенты могут устанавливать и улучшать свои кредитные рейтинги.

Банковским партнером Restart является Федеральный кредитный союз USALLIANCE, а средства клиентов застрахованы NCUA на сумму до 250 000 долларов США.