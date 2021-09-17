Сегодня в городе Ранчо Кордова был открыт новый Мемориал миротворцам (Peace Officers Memorial). Мемориал посвящен памяти сотрудника полиции Ранчо Кордова, помощника шерифа округа Сакраменто Марка Стасюка и всех сотрудников правоохранительных органов, которые понесли самые большие жертвы при исполнении служебного долга.

В этот день три года назад офицер Стасюк принес высшую жертву, служа и защищая местную общину. Его действия в тот день были героическими, и его утрата оставила неизгладимое впечатление.

“Мемориал – это место, чтобы вспомнить и почтить самоотверженность и жертву офицера Стасюка, и мы приглашаем нашу общину посетить новый мемориал перед полицейским департаментом Ранчо Кордова: RCPD, 2897 Kilgore Road. We will #neverforget”, – говорится в официальном заявлении местной полиции.