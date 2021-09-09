Марина Вербицкий (Marina Verbitsky) из Чикаго была арестована во Флориде после ложной угрозы о бомбе на борту самолета, сообщает представитель шерифа округа Бровард.

Согласно информации от офиса шерифа округа Бровард, Флорида, примерно в 8:45 вечера в понедельник, 6 сентября, представители шерифа отреагировали на угрозу взрыва бомбы в Терминале 3 международного аэропорта Форт-Лодердейл-Голливуд (FLL). На месте происшествия представители связались с тремя сотрудниками аэропорта, которые сообщили, что Марина Вербицкий заявила, что в ее зарегистрированном багаже, который уже находился на борту самолета, была бомба.

Предварительное расследование показало, что женщина сделала это заявление после того, как узнала, что она и ее сопровождающие не могут сесть на самолет из-за их позднего прибытия к выходу на посадку. Марину сразу же взяли под стражу. В настоящее время она содержится в Главной тюрьме округа, и ей грозит одно обвинение в ложном сообщении о заложении бомбы, взрывного устройства или оружия массового уничтожения.

В ходе расследования самолет, который уже двигался по взлетно-посадочной полосе, был остановлен, а пассажиры были эвакуированы. Была проведена тщательная проверка, и угроза была признана необоснованной.